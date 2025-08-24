Pulcsi vagy póló holnap reggelre? Itt a válasz!

Milyen idő lesz holnap? Ha országos szinten nézzük, akkor hétfő hajnalban az égbolt többnyire derült vagy enyhén felhős lesz, bár a Dunántúlon időnként sűrűbb felhőzet is kialakulhat. Csapadékra nem kell számítani. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Az éjszakai legalacsonyabb hőmérséklet általában 6 és 12 fok között alakul.

Milyen idő lesz holnap? A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Fotó: Shutterstock

A nappali órákban képződő gomolyfelhők idővel szétterülhetnek, emiatt helyenként erősebben felhős lehet az égbolt. Északkelet felé néhol kisebb zápor is előfordulhat. Estére csökken a felhőzet, és többnyire kiderül az ég. A nyugati szél időnként élénkebbé válhat. A nappali csúcshőmérséklet várhatóan 21 és 27 fok között alakul – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Milyen idő lesz holnap? Nos, Békés vármegyében kellemes!

Ahogy korábban már megírtuk nem sok időnk maradt a felfrissülésre. Ha ugyan szépen lassan is, de napról napra egyre melegebb lesz, visszatér a kánikula.

A megyében szinte zavartalan napsütés várható, kevés felhővel az égen. Csapadék szinte kizárt. A nappali felmelegedés 25–26 fok körül tetőzik – írja a koponyeg.hu.

Békéscsabán, ugyan hűvösen, 6 fokkal indul a reggel, viszont délutánra már 26 fokot is mérhetünk.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.