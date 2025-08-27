A holnapi időjárás a látásunkat is befolyásolhatja

Milyen idő lesz holnap? Ha országosan nézzük, akkor csütörtök reggel többnyire fátyolfelhős vagy derült időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az Északnyugat-Dunántúlon a hajnali óráktól kezdve egyre nagyobb területen megélénkül a déli irányú légmozgás. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet általában 11 és 16 fok között alakul.

Milyen idő lesz holnap? Fotó: Shutterstock

Csütörtökön délután is többnyire napos időben lesz részünk fátyolfelhők mellett, de a napsütés az érkező nagyobb mennyiségű szaharai por miatt egyre szűrtebbé válhat. Csapadék nem várható. A déli szél többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon helyenként viharossá fokozódik. Délután 30, 35 fok között tetőzik a hőmérséklet – írja a HungaroMet.

Milyen idő lesz holnap? Nos, a vármegyében kánikula

Igazi strandidőre számíthatunk sok napsütéssel, kevés gomolyfelhővel. Kizárt az eső. Sokfelé lesz erős a déli szél. 34-36 fokra melegszik a levegő, több helyen már forróság lehet – írja a koponyeg.hu.

Ahogy korábban már megírtuk, jobban jársz, ha nem mosod le az autót, ugyanis a szaharai por a vármegyén is átsöpör. A száraz talaj miatt porfelverődés is kialakulhat, ami a közlekedésben részt vevők számára akár átmeneti látásromlást is okozhat.