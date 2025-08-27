augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

27°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

A holnapi időjárás a látásunkat is befolyásolhatja

Címkék#fátyolfelhős#csapadék szél#por#napsütés#hőmérséklet

A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?

Milyen idő lesz holnap? Ha országosan nézzük, akkor csütörtök reggel többnyire fátyolfelhős vagy derült időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az Északnyugat-Dunántúlon a hajnali óráktól kezdve egyre nagyobb területen megélénkül a déli irányú légmozgás. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet általában 11 és 16 fok között alakul. 

Fontos kérdés: milyen idő lesz holnap?
Milyen idő lesz holnap? Fotó: Shutterstock

Csütörtökön délután is többnyire napos időben lesz részünk fátyolfelhők mellett, de a napsütés az érkező nagyobb mennyiségű szaharai por miatt egyre szűrtebbé válhat. Csapadék nem várható. A déli szél többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon helyenként viharossá fokozódik. Délután 30, 35 fok között tetőzik a hőmérséklet – írja a HungaroMet.

Milyen idő lesz holnap? Nos, a vármegyében kánikula

Igazi strandidőre számíthatunk sok napsütéssel, kevés gomolyfelhővel. Kizárt az eső. Sokfelé lesz erős a déli szél. 34-36 fokra melegszik a levegő, több helyen már forróság lehet – írja a koponyeg.hu.

Ahogy korábban már megírtuk, jobban jársz, ha nem mosod le az autót, ugyanis a szaharai por a vármegyén is átsöpör. A száraz talaj miatt porfelverődés is kialakulhat, ami a közlekedésben részt vevők számára akár átmeneti látásromlást is okozhat. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu