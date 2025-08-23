Tervezhetünk holnapra kirándulást? Itt a válasz!

Milyen idő lesz holnap? Ha az egész országot nézzük, akkor hasonlóan alakul, mint a szombati időjárás. A hétvége második napján, vasárnap több órán keresztül sütni fog a nap, de emellett sok gomolyfelhő is kialakul, amelyek időnként össze is állhatnak.

Milyen idő lesz holnap? Fotó: Shutterstock

Az ország nagy részén nem valószínű csapadék, azonban a délnyugati megyékben, illetve az északkeleti határ mentén elszórtan záporeső is előfordulhat. Az északnyugati szél több helyen megerősödhet, élénk lökések kísérhetik. A nappali csúcshőmérséklet 20 és 26 Celsius-fok között várható, estére pedig 9 és 19 fok közé hűl le a levegő – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Milyen idő lesz holnap? Nos, Békés vármegyében csapadékmentes

A légmozgás fokozatosan veszít erejéből, de helyenként továbbra is kísérhetik élénk lökések az északnyugati szelet. A legalacsonyabb szombat éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között alakul, de a szélcsendes, hidegre hajlamos részeken helyenként ennél több fokkal hidegebb is lehet a vasárnap hajnal.

Vasárnap nagyrészt napos, gomolyfelhős időben lesz részünk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul – olvasható a HungaroMet oldalán.