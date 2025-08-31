44 perce
Erre kevesen számítanak: fordulat jön hétfőn az időjárásban
A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?
Milyen idő lesz holnap? Ha országos szinten nézzük, akkor hétfőn az ország keleti kétharmadán sokfelé felhősen indulhat a nap, majd napközben felszakadozik a felhőzet, és gomolyfelhős, napos idő ígérkezik, de a Dunántúlon csak kevés felhő valószínű. Keleten, északkeleten egy-egy zápor sem kizárt. A délnyugati, déli szelet a Dunántúl nyugati felén élénk, időnként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban döntően 14, 19 fok között alakul, ennél hűvösebb a derült dunántúli tájakon lehet. Délután 26, 32 fokra számíthatunk – írja a HungaroMet.
Vasárnap még előfordulhat zápor, zivatar, míg nyugaton már sok napsütés, tiszta idő ígérkezik. 26-28 fok körüli, mérsékelten meleg idővel búcsúzik a nyár – olvasható a koponyeg.hu oldalon. A nyári zivataros időjárás továbbra is kiszámíthatatlan arcát mutatja, miközben az ország különböző régióiban változékony időjárás lesz érvényben.
Vasárnap rendkívül összetett humánmeteorológiai helyzet várható
A nap folyamán egy átvonuló frontálzóna határozza meg az időjárást, amely jelentős térbeli és időbeli ingadozásokat okoz. A keleti országrészben egy távozó hidegfront hatása még érezhető, ugyanakkor ehhez a zónához egy melegfront is kapcsolódik, ami tovább fokozza a szervezetet érő terhelést. Így a keleti területeken a hidegfronti tüneteket fokozatosan a melegfronti panaszok válthatják fel. Nyugaton már inkább a hidegfront utóhatása lesz meghatározó.
Zivataros időjárás borzolhatja a kedélyeket vasárnap
Több térségben is megjelenhetnek lokális jelenségek, amelyek miatt érdemes fokozottan figyelni az előrejelzéseket. Bár nem mindenhol lesz zord az idő, bizonyos területeken komolyabb fordulatokra is fel kell készülni.
Ma a déli óráktól késő estig jellemzően az ország északkeleti felén, harmadán alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, amelyekhez főként intenzív csapadék (10-25 mm) vagy felhőszakadás (30-50, lokálisan > 50 mm) társulhat. Emellett szélerősödés (45-65 km/h), esetleg kisméretű jég (< 1-2 cm) is kísérheti a zivatargócokat – írja a Met.hu.
Milyen idő lesz holnap? Visszatér a nyárias meleg hétfőn
Szeptember első napján sok napsütés várható, délutáni gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. 30 fok körüli hőség lesz – olvasható a koponyeg.hu oldalán.
Szeptember első napján Békés vármegyében egy kellemesen meleg, napos idő ígérkezik, de a délután felé közeledve egyre magasabb hőmérséklet és az időjárási labilitása lesz jellemző zivatarveszélyekkel. A reggeli órák 17-20 °C körül mozognak, a napközbeni maximumok elérik a 28-29 °C‑ot, miközben a napos égbolt dominál – igazi „nyárbúcsúztató” hangulat lesz. Azonban délután fokozódhat az időjárás: a zivatargyanús fejlemények miatt ajánlott figyelemmel kísérni az előrejelzéseket, és ha lehetőség adódik, fedett helyet keresni. A nap végén a vihar elmúlik, és nyugodt, csökkenő hőmérsékletű estére számíthatunk.
