Változékony lesz a vasárnapi idő, szükségünk lesz pulcsira?

Milyen idő lesz holnap? Ha országos szinten nézzük, akkor vasárnap Nyugat-Dunántúlon általában gomolyfelhős, napos, másutt jobbára erősen felhős vagy borult idő valószínű. Többfelé várható (ismétlődő) eső zápor, zivatar, de reggelre előbb a Nyugat-Dunántúlon, estére pedig keletebbre is zömmel megszűnik a csapadék. Az északnyugati, nyugati szelet többfelé élénk, a Dunántúl nyugati és északi részén erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet 15-20, a csúcsérték 22-30 fok között alakul – írja a HungaroMet.

Milyen idő lesz holnap? Fotó: Shutterstock

A szombati nap első felében Északnyugat felől növekedhet meg a felhőzet, ám még több órás napsütés is várható. Egyre több helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugatira, majd nyugatira forduló szelet erős lökések kísérhetik. Megszűnhet a kánikula, a délutáni hőmérséklet már csak 25 fok körül alakul – olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Zivatarokkal búcsúzik a hőség – fordulat jön a hétvégén

Gyökeresen átalakul a humánmeteorológiai-orvos, meteorológiai helyzet, aminek első eleme a szombaton átvonuló markáns hidegfront.

Meteogyógyászati szempontból a fő probléma az igen meredek változás az időjárás jellegében és a front mögött zuhanó hőmérsékletben. Ez egyúttal egy igen változékony időszak kezdetét is jelenti. Az északnyugatról érkező front hatását az errefelé élők már az éjszaka folyamán határozottan tapasztalják, ami fokozatosan tevődik át keleti irányba. Az erős hidegfronti panaszok az éjszakai alvásminőséget is jelentősen befolyásolják, erősen megugorhat a vérnyomás, határozott keringési panaszok jelentkezhetnek. A több hullámban érkező záporok, zivatarok, viharos szelek változatos, meteogyógyászati panaszokat okoznak és jelentősen tovább csökkentik a hőérzetet. Szorongás, pánikreakciók, görcsös folyamatok, ilyen jellegű fejfájások, ízületi panaszok, szokatlan feszültség jelentkezhet az egyéni érzékenység függvényében. Egyre gyakrabban válik szükségessé a frontérzékenység kezelése.

Korábban már megírtuk, hogy valószínűleg az év utolsó meleg napját tudhatjuk a hátunk mögött.