Változékony lesz a vasárnapi idő, szükségünk lesz pulcsira?
A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?
Milyen idő lesz holnap? Ha országos szinten nézzük, akkor vasárnap Nyugat-Dunántúlon általában gomolyfelhős, napos, másutt jobbára erősen felhős vagy borult idő valószínű. Többfelé várható (ismétlődő) eső zápor, zivatar, de reggelre előbb a Nyugat-Dunántúlon, estére pedig keletebbre is zömmel megszűnik a csapadék. Az északnyugati, nyugati szelet többfelé élénk, a Dunántúl nyugati és északi részén erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet 15-20, a csúcsérték 22-30 fok között alakul – írja a HungaroMet.
A szombati nap első felében Északnyugat felől növekedhet meg a felhőzet, ám még több órás napsütés is várható. Egyre több helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugatira, majd nyugatira forduló szelet erős lökések kísérhetik. Megszűnhet a kánikula, a délutáni hőmérséklet már csak 25 fok körül alakul – olvasható a koponyeg.hu oldalon.
Gyökeresen átalakul a humánmeteorológiai-orvos, meteorológiai helyzet, aminek első eleme a szombaton átvonuló markáns hidegfront.
Meteogyógyászati szempontból a fő probléma az igen meredek változás az időjárás jellegében és a front mögött zuhanó hőmérsékletben. Ez egyúttal egy igen változékony időszak kezdetét is jelenti. Az északnyugatról érkező front hatását az errefelé élők már az éjszaka folyamán határozottan tapasztalják, ami fokozatosan tevődik át keleti irányba. Az erős hidegfronti panaszok az éjszakai alvásminőséget is jelentősen befolyásolják, erősen megugorhat a vérnyomás, határozott keringési panaszok jelentkezhetnek. A több hullámban érkező záporok, zivatarok, viharos szelek változatos, meteogyógyászati panaszokat okoznak és jelentősen tovább csökkentik a hőérzetet. Szorongás, pánikreakciók, görcsös folyamatok, ilyen jellegű fejfájások, ízületi panaszok, szokatlan feszültség jelentkezhet az egyéni érzékenység függvényében. Egyre gyakrabban válik szükségessé a frontérzékenység kezelése.
Milyen idő lesz holnap?
Korábban már megírtuk, hogy valószínűleg az év utolsó meleg napját tudhatjuk a hátunk mögött. Már világosan látszik, milyen idővel indul az új tanév Békésben.
Gyakran erősen felhős lesz az ég, délnyugat felől több hullámban érkezhetnek záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, jégeső sem kizárt. Eleinte a délnyugati, később az északnyugati szél fokozódhat. A hőmérséklet 23 és 30 fok közé esik vissza – olvasható a koponyeg.hu oldalon.
Vasárnap a frontérzékeny emberek szervezetét kettős fronti hatás terheli
A kettősfronti hatás olyan meteorológiai jelenség, amikor hideg- és melegfront egyszerre vagy egymást gyorsan követve érkezik. Ez a váltakozó légköri nyomás és hőmérséklet-ingadozás jelentős terhet ró a szervezetre, különösen az időjárás-érzékeny emberekre.
Fizikai hatások:
- Gyakori panaszok a fejfájás, migrén, ízületi fájdalmak és vérnyomás-ingadozás.
- A szív- és érrendszeri betegek tünetei felerősödhetnek, megnő a szívroham és a stroke kockázata.
- Álmatlanság, fáradékonyság és koncentrációzavar is jelentkezhet.
Pszichés hatások:
- Ingerlékenység, szorongás és hangulatzavar is előfordulhat, különösen azoknál, akik eleve stresszesek vagy pszichésen terheltek.
- Különösen veszélyeztetettek:
Idősek, krónikus betegek, kisgyermekek és a meteoropátiában (időjárás-érzékenységben) szenvedők.
- Mit tehetünk ellene?
Fontos a megfelelő folyadékbevitel, pihenés, egészséges táplálkozás és a túlzott fizikai megterhelés kerülése. Segíthetnek a könnyű testmozgás, relaxációs technikák és az orvosi tanács követése, ha már ismert betegségről van szó.
