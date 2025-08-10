augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

37°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Forróság

25 perce

Békésben dőlt meg a melegrekord, mutatjuk, hol

Címkék#Dévaványa#HungaroMet Nonprofit Zrt#hőmérséklet

Az 1948-as 39.0 fokos rekord a múlté.

Bátori Attila

Előzetes adatok alapján már most megdőlt a napi melegrekord. Vasárnap kora délután Dévaványán már 39.1 fokot mértek, így az 1948-as 39.0 fokos rekord a múlté.

Dévaványán 39,1 fokot mértek
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

A hőmérséklet a délután folyamán még tovább emelkedik, így az új rekord pontos értékére még kicsit várni kell. Egy biztos, ma új napi melegrekord születik - írja a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Hétfőn kicsit fellélegezhetünk

A hét első napján is igazi nyaraló idő várható, szinte zavartalan napsütéssel. Azonban a hőmérséklet legfeljebb 35 fok lesz Békés vármegyében - írja a koponyeg.hu.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu