Békésben dőlt meg a melegrekord, mutatjuk, hol

Előzetes adatok alapján már most megdőlt a napi melegrekord. Vasárnap kora délután Dévaványán már 39.1 fokot mértek, így az 1948-as 39.0 fokos rekord a múlté.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

A hőmérséklet a délután folyamán még tovább emelkedik, így az új rekord pontos értékére még kicsit várni kell. Egy biztos, ma új napi melegrekord születik - írja a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Hétfőn kicsit fellélegezhetünk

A hét első napján is igazi nyaraló idő várható, szinte zavartalan napsütéssel. Azonban a hőmérséklet legfeljebb 35 fok lesz Békés vármegyében - írja a koponyeg.hu.