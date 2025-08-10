Forróság
Békésben dőlt meg a melegrekord, mutatjuk, hol
Az 1948-as 39.0 fokos rekord a múlté.
Előzetes adatok alapján már most megdőlt a napi melegrekord. Vasárnap kora délután Dévaványán már 39.1 fokot mértek, így az 1948-as 39.0 fokos rekord a múlté.
A hőmérséklet a délután folyamán még tovább emelkedik, így az új rekord pontos értékére még kicsit várni kell. Egy biztos, ma új napi melegrekord születik - írja a HungaroMet Nonprofit Zrt.
Hétfőn kicsit fellélegezhetünk
A hét első napján is igazi nyaraló idő várható, szinte zavartalan napsütéssel. Azonban a hőmérséklet legfeljebb 35 fok lesz Békés vármegyében - írja a koponyeg.hu.
