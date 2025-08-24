augusztus 24., vasárnap

1 órája

Már látjuk, milyen idővel búcsúzik a nyár – nem erre számítottunk

Címkék#időjárás#Békés vármegye#kánikula#HungaroMet#előrejelzés#meteorológia

Nem sok időnk maradt a felfrissülésre. Ha ugyan szépen lassan is, de napról napra egyre melegebb lesz, visszatér a kánikula.

Beol.hu

– A Lukas névre keresztelt ciklon mögött átlag alá hűlt a levegő, de ez nem tart sokáig. Hétfőtől ismét melegedés kezdődik, a hét közepére visszatérhet a kánikula. Gomolyfelhős, napos, száraz időre számíthatunk a következő napokban – olvasható a HungaroMet honlapján. Vasárnap még nagyrészt napos, gomolyfelhős időben lesz részünk, csapadék nem valószínű. Néha megélénkül az északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet Békésben 22 fok körül alakul, késő estére pedig 14 fokra csökken a hőmérséklet.

Visszatér a kánikula Békés vármegyébe.
Napól napra közeledik a kánikula. Fotó: shutterstock.com

Visszatér a kánikula

A következő napokban szépen lassan kúszik felfelé a hőmérő higanyszála, a hétfői 24 fok után kedden már 28, szerdán 30, csütörtökön 34, pénteken pedig már 36 fok is lehet Békésben. Addig is használjuk ki a hűvösebb időjárást, szellőztessünk alaposan.

A korábbi előrejelzések beváltak, megérkezett a csapadék a Viharsarokba. Ez ugyan enyhíti a mezőgazdasági aszályt, ám a kukorica és a napraforgó termésmennyiségére már nincs hatással, így a békési gazdákon nem sokat segít.

 

