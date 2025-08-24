1 órája
Már látjuk, milyen idővel búcsúzik a nyár – nem erre számítottunk
Nem sok időnk maradt a felfrissülésre. Ha ugyan szépen lassan is, de napról napra egyre melegebb lesz, visszatér a kánikula.
– A Lukas névre keresztelt ciklon mögött átlag alá hűlt a levegő, de ez nem tart sokáig. Hétfőtől ismét melegedés kezdődik, a hét közepére visszatérhet a kánikula. Gomolyfelhős, napos, száraz időre számíthatunk a következő napokban – olvasható a HungaroMet honlapján. Vasárnap még nagyrészt napos, gomolyfelhős időben lesz részünk, csapadék nem valószínű. Néha megélénkül az északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet Békésben 22 fok körül alakul, késő estére pedig 14 fokra csökken a hőmérséklet.
Visszatér a kánikula
A következő napokban szépen lassan kúszik felfelé a hőmérő higanyszála, a hétfői 24 fok után kedden már 28, szerdán 30, csütörtökön 34, pénteken pedig már 36 fok is lehet Békésben. Addig is használjuk ki a hűvösebb időjárást, szellőztessünk alaposan.
A korábbi előrejelzések beváltak, megérkezett a csapadék a Viharsarokba. Ez ugyan enyhíti a mezőgazdasági aszályt, ám a kukorica és a napraforgó termésmennyiségére már nincs hatással, így a békési gazdákon nem sokat segít.
