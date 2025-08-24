Időjárás
40 perce
Kabát vagy napszemüveg? Ezt jobb, ha tudod, mielőtt eldöntöd!
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk vasárnap Békés vármegyében.
Sok napsütés várható, kevés gomolyfelhővel.
Csak elvétve fordul elő zápor. Marad az élénk szél, és a hűvösebb idő: délután 21-26 fok valószínű - írja a koponyeg.hu oldala.
Békéscsabán 10 fokkal indul a reggel, délután maximum 25 fokot mérhetünk.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
