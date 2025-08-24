Kabát vagy napszemüveg? Ezt jobb, ha tudod, mielőtt eldöntöd!

Sok napsütés várható, kevés gomolyfelhővel.

Hűvösen indul a vasárnap reggel. Fotó:Illusztráció:Shutterstock

Csak elvétve fordul elő zápor. Marad az élénk szél, és a hűvösebb idő: délután 21-26 fok valószínű - írja a koponyeg.hu oldala.

Békéscsabán 10 fokkal indul a reggel, délután maximum 25 fokot mérhetünk.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.