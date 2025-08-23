Kellemes hőmérséklet, változékony égbolt

Változóan napos, gomolyfelhős idő alakulhat ki.

Változékony időjárásra számíthatunk Békés vármegyében. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Csak elszórtan fordulhat elő kisebb csapadék. Az északnyugati szél erősen fújhat. Reggel 14, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet - írja a koponyeg.hu oldala.

Békéscsabán 13 fokkal indul a reggel, délután maximum 23 fokot mérhetünk.

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.