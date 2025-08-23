4 órája
Kellemes hőmérséklet, változékony égbolt
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk szombaton Békés vármegyében.
Változóan napos, gomolyfelhős idő alakulhat ki.
Csak elszórtan fordulhat elő kisebb csapadék. Az északnyugati szél erősen fújhat. Reggel 14, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet - írja a koponyeg.hu oldala.
Békéscsabán 13 fokkal indul a reggel, délután maximum 23 fokot mérhetünk.
Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.
Nem csak Békéscsaba, az ország legmenőbb helyei között is ott van a Tiroli Rétesbolt