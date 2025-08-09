Időjárás
4 órája
Sokan panaszkodhatnak szombaton
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk szombaton Békés vármegyében?
Visszatér a kánikula
Fotó: Getty Images
Csak kevés fátyolfelhő zavarja a perzselő napsütést. Eső nem várható - olvasható a koponyeg.hu oldalon.
Békéscsabán 20 és 39 fok között alakul a hőmérséklet.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
