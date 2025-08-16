augusztus 16., szombat

Forró, perzselő napsütéssel érkezik a hétvége Békésbe

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk szombaton Békés vármegyében.

Jobban teszed, ha inkább nem hagyod el a házat!

A ragyogó napsütés mellett gomolyfelhők is megjelennek. Az ÉNy-i tájakon záporra, zivatarra is számíthatunk. Délutántól erősödni fog az ÉNy-i szél. Az egész országra kiterjedő forróságra készülhetünk, 35-40 fokos maximumokkal - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Békéscsabán 17 és 39 fok között alakul a hőmérséklet.

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. 

 

 

