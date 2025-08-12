augusztus 12., kedd

Klára névnap

18°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Nagy hőingás lesz a mai napon - készülj a nagy változásra!

Címkék#időjárás#kánikula#koponyeg#hőingás

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk kedden Békés vármegyében?

Beol.hu

Teljesen derült időre számíthatunk, épp ezért kizárt az eső. Reggel 15, délután 34 fok körüli értékeket mérhetünk - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Időjárás előrejelzés nagy hőingás várható
Folytatódik a kánikula. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A hidegfront csak minimális felfrissülést hozott, nem enyhítette a hőhullám okozta egészségi panaszokat, sőt, bizonyos esetekben fokozta is azokat. Kedden újra erősödik a felmelegedés, viszont éjjel erősebben lehűl a levegő, így jelentős napi hőingás várható, ami sokak szervezetét megterheli. A kánikula az ország nagy részén folytatódik, egyre többeket érinthet a hőegyensúly felborulása is, ami fokozza a keringési panaszokat, ingadozó vérnyomást, fáradékonyságot, fejfájást és ízületi fájdalmakat. Különösen a délelőtti és délutáni órákban nőhet a rosszullétek esélye. Kerüljük a tűző napot, és használjuk ki a hajnali hűvöst lakásaink hűtésére.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu