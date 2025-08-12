Nagy hőingás lesz a mai napon - készülj a nagy változásra!

Teljesen derült időre számíthatunk, épp ezért kizárt az eső. Reggel 15, délután 34 fok körüli értékeket mérhetünk - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Folytatódik a kánikula. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A hidegfront csak minimális felfrissülést hozott, nem enyhítette a hőhullám okozta egészségi panaszokat, sőt, bizonyos esetekben fokozta is azokat. Kedden újra erősödik a felmelegedés, viszont éjjel erősebben lehűl a levegő, így jelentős napi hőingás várható, ami sokak szervezetét megterheli. A kánikula az ország nagy részén folytatódik, egyre többeket érinthet a hőegyensúly felborulása is, ami fokozza a keringési panaszokat, ingadozó vérnyomást, fáradékonyságot, fejfájást és ízületi fájdalmakat. Különösen a délelőtti és délutáni órákban nőhet a rosszullétek esélye. Kerüljük a tűző napot, és használjuk ki a hajnali hűvöst lakásaink hűtésére.