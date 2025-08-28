Visszatért a kánikula Békésbe

Kellemes strandidő ígérkezik sok napsütéssel, vékony fátyolfelhőkkel és szaharai porral. Csapadék nem várható. A déli szél többfelé erősödik meg. A hőmérséklet 34–36 fokig emelkedik, helyenként már forróság valószínű - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Békéscsabán 19 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.