1 órája
Ami vasárnap jön, az sokaknak kellemetlen lehet
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk vasárnap Békés vármegyében.
Folytatódik a kánikula
Fotó: Illusztráció: Shutterstock
Ragyogó napsütésre számíthatunk fátyolfelhőkkel. Nem lesz csapadék. Az ÉNy-i szél megerősödik. - olvasható a koponyeg.hu oldalon.
Békéscsabán 22 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
Folytatódik a kánikula. A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást.
