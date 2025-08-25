Időjárás
59 perce
Hűvösen indul a reggel Békésben, mutatjuk, milyen lesz a folytatás
Mutatjuk, milyen időjárásra lehet számítani hétfőn Békés vármegyében.
Érdemes reggel még rétegesen öltözködni
Forrás: shutterstock
Gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Esetleg ÉK-en fordulhat elő zápor. 24-26 fok körül alakul a hőmérséklet - olvasható a koponyeg.hu oldalon.
Békéscsabán 10 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
