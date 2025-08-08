Időjárás
3 órája
Visszatér a hőség Békésbe
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk pénteken Békés vármegyében?
Napról napra egyre melegebb lesz
Forrás: shutterstock
Derült időre, szinte már országos hőségre számíthatunk, hiszen a hőmérséklet csúcsértéke eléri a 29-35 fokot. Kizárt az eső. Gyenge marad a légmozgás - olvasható a koponyeg.hu oldalon.
Békéscsabán 16 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
13 órája
Csaló sms-ekkel támadnak a kiberbűnözők, ekkora rohamot rég láttak a rendőrök
13 órája
Most jött: csúnya baleset a 44-esen, hatalmas olajfolt az úttesten
