Visszatér a hőség Békésbe

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk pénteken Békés vármegyében?

Napról napra egyre melegebb lesz

Forrás: shutterstock

Derült időre, szinte már országos hőségre számíthatunk, hiszen a hőmérséklet csúcsértéke eléri a 29-35 fokot. Kizárt az eső. Gyenge marad a légmozgás - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Békéscsabán 16 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

