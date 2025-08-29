augusztus 29., péntek

16 perce

Még az utolsó napokban is odacsap a nyár Békésben

Címkék#időjárás#kánikula#hőmérséklet#nyár

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk pénteken Békés vármegyében.

Beol.hu
Még az utolsó napokban is odacsap a nyár Békésben

Tovább melegszik a hőmérséklet

Forrás: Shutterstock

Eleinte fátyolfelhős, szaharai poros időre számíthatunk, majd estétől egyre több gomolyfelhő érkezik, és a Dunántúlon zápor, zivatar is kialakul. A DNy-i szél többfelé megélénkül. 35 fok körüli forróság várható - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Békéscsabán 19 és 36 fok között alakul a hőmérséklet.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

