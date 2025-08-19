Megkímél minket a hőség Békésben

Igazi strandidő várható sok napsütéssel, kevés gomolyfelhővel. Nem lesz eső. 30-32 fok köré melegszik a levegő - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Békéscsabán 11 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.