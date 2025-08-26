augusztus 26., kedd

3 órája

A nap második felében már sok lesz a reggeli réteges öltözet

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk kedden Békés vármegyében.

Hűvös reggel után melegünk lesz délután

Forrás: shutterstock

Derűs idő ígérkezik fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nem várható. A nappali felmelegedés fokozódik, délutánra 25–31 fok közé emelkedik a hőmérséklet- - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Békéscsabán 14 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.

Melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki.

