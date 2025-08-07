Időjárás
2 órája
Marad a kellemes nyári idő Békésben
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk csütörtökön Békés vármegyében.
Száraz és egyre melegebb idő várható
Forrás: shutterstock
Továbbra is derült, napos időre van kilátás, csupán néhány apró gomolyfelhő jelenhet meg az égen. Csapadékra nem kell számítani. A nappali hőmérséklet 29-30 fok között alakul - olvasható a koponyeg.hu oldalon.
Békéscsabán 16 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
