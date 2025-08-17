1 órája
Végre eljön, amire olyan régóta várunk
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk vasárnap Békés vármegyében.
Hidegfronttal érkezik a lehűlés
Fotó: Shutterstock
Egy gyenge hidegfront hatására szórványos zápor, zivatar kialakulása valószínű. Az ÉNy-i szél több helyen is megerősödhet. A hőség enyhül, 29-36 fok között alakulnak a nappali hőmérsékletek.
Békéscsabán 22 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.
