Ne felejtsd otthon a naptejet! Igazi strandolós idővel folytatódik a hét

Igazi nyaraló idő várható, szinte zavartalan napsütéssel. Kizárt az eső. Az É-i szél még több helyen élénk lehet. 31 fok körüli kánikula lesz - olvasható a koponyeg.hu oldalon. Előzetes adatok alapján már megdőlt a napi melegrekord. Vasárnap kora délután Dévaványán már 39.1 fokot mértek, így az 1948-as 39.0 fokos rekord a múlté.

Folytatódik a kánikula. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Kemény hétfő vár ránk humánmeteorológiai szempontból - különösen azoknak, akik munkába állnak!

Bár néhány fokkal mérséklődik a hőmérséklet, továbbra is kánikulára kell számítani. Ráadásul egy átvonuló hidegfront is érkezik, ami plusz terhelést jelent a szervezet számára. Ez különösen megviselheti az időjárás-érzékenyeket, frontérzékenyeket. Ez fokozza a keringési és légzőrendszerre nehezedő terhelést, emiatt nő a súlyos egészségügyi panaszok - például a szív- és érrendszeri problémák kockázata.