augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

22°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Ne felejtsd otthon a naptejet! Igazi strandolós idővel folytatódik a hét

Címkék#időjárás#Dévaványa#kánikula#melegrekord#hidegfront#előrejelzés#naptej

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk hétfőn Békés vármegyében?

Beol.hu

Igazi nyaraló idő várható, szinte zavartalan napsütéssel. Kizárt az eső. Az É-i szél még több helyen élénk lehet. 31 fok körüli kánikula lesz - olvasható a koponyeg.hu oldalon. Előzetes adatok alapján már megdőlt a napi melegrekord. Vasárnap kora délután Dévaványán már 39.1 fokot mértek, így az 1948-as 39.0 fokos rekord a múlté.

Beach,Scene,With,Straw,,White,Sunglasses,,Sunscreen,In,Wicker,Bag
Folytatódik a kánikula. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Kemény hétfő vár ránk humánmeteorológiai szempontból - különösen azoknak, akik munkába állnak!

Bár néhány fokkal mérséklődik a hőmérséklet, továbbra is kánikulára kell számítani. Ráadásul egy átvonuló hidegfront is érkezik, ami plusz terhelést jelent a szervezet számára. Ez különösen megviselheti az időjárás-érzékenyeket, frontérzékenyeket. Ez fokozza a keringési és légzőrendszerre nehezedő terhelést, emiatt nő a súlyos egészségügyi panaszok - például a szív- és érrendszeri problémák kockázata. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu