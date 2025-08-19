augusztus 19., kedd

2 órája

Vége az aszálynak? Bőven juthat az égi áldásból Békés vármegyébe

Címkék#időjárás#Békés vármegye#HungaroMet#előrejelzés#csapadék

Az előrejelzések szerint augusztus 20-a után egy csapadékzóna érkezik hazánk fölé. A jelenlegi időjárási adatok szerint az égi áldásból Békésbe is jut bőven.

Gál Csaba

– Egy hidegfront közelít Magyarország felé a hét közepén. Nos, ez a hidegfront nem csak megérkezik csütörtökre virradó éjszaka a Kárpát-medence fölé, hanem hullámot is vet fölöttünk, sőt várható sekély ciklon is képződhet, így a várakozásaink szerint csütörtökön és pénteken összességében sokfelé valószínű csapadék – olvasható a HungaroMet közösségi oldalán. Az időjárási adatok alapján az égi áldásból augusztus 20-a után Békés vármegyébe is bőven juthat.

Az időjárás-előrejelzések szerint esni fog Békésben.
Időjárás-előrejelzés: a csapadékból Békés vármegyébe is juthat bőven. Fotó: shutterstock.com

Az időjárás-előrejelzés szerint a csapadékból bőven jut Békés vármegyébe is

Mint írják, csütörtökön a reggeli, délelőtti órákban még inkább csak északkeleten eshet, majd átmeneti szünetet követően a déli óráktól kezdve nyugat felől mind több helyen kell záporra, zivatarra, sőt akár néhol heves zivatarra is számítani. Ekkor a délkeleti megyékben inkább csak késő délutántól, estétől van esély konvektív gócokra.

Péntekre virradó éjszaka és pénteken a nap első felében az ismétlődő záporok, zivatarok mellett az ország egyes részein már tartós(abb) eső is valószínű, de pénteken napközben nyugat felől már szűnni kezd a csapadék, késő estére a keleti határvidéken is elállhat az eső. 

Békés vármegyében csütörtökön és pénteken lehet csapadék.
Csütörtökön még kevesebb, pénteken már több eső lehet Békés vármegyében. Fotó: HungaroMet

Ahogy a csapadékmennyiség-előrejelzésen látható – amely az ECMWF modell főfuttatása alapján készült – az ország döntő részén 10, elsősorban az északi, északkeleti megyékben nagy területen 20 mm-t meghaladó csapadék valószínű 48 óra alatt, de kisebb körzetekben az 50 mm sem kizárt.

A nagyobb csapadék pénteken érkezhet. Fotó: HungaroMet

A 10 mm csapadék valószínűségét térképen is az látható, hogy csütörtökön területi (tehát megyényi) átlagban inkább az ország északi, pénteken nagyobb eséllyel az északkeleti felén hullhat nagyobb mennyiségű csapadék. A hullámzó fronttal nem csak csapadék, hanem jelentős lehűlés is érkezik, a hét eleji, közepi csúcsértékekhez képest a hétvégére nagyjából 10 fokkal esik vissza a hőmérséklet. Pénteken a front hátoldalán nagy területen megerősödik, sőt több helyen viharossá is fokozódik az északnyugati, északi szél.

Az előrejelzés sazerint a hétvége mindkét napján zömmel 25 fok alatti maximumokra, de már gomolyfelhős, általában száraz időre számíthatunk élénk, északnyugati széllel.


 

