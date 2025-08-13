Nincs kegyelem: egyre forróbb napok jönnek - videóval

Nem lesz felhő az égen, csak napsütés várható. Akár 36-37 fok is lehet már az időjárás, tovább erősödik a hőség - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Időjárás: folytatódik a kánikula. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Időjárás orvosmeteorológiai szempontból

A következő napok rendkívüli hőhulláma komoly egészségügyi kockázatot jelent, különösen az időjárás-érzékenyek számára. A nagy napi hőingás és a tartós kánikula fokozott terhelést ró a szervezetre. A reggeli hűvös enyhítheti a hőterhelést, de a gyors változások komoly panaszokat okozhatnak, például fejfájást, migrént, gyulladásos tüneteket. Különösen veszélyes a hőkimerülés, a napszúrás és a hőguta. Kerüljük a tűző napot, még vízparton is! Az érzékenyek igazítsák napi tevékenységeiket az időjáráshoz, és súlyos tünetek esetén kérjenek orvosi segítséget mielőbb.

A következő napok várható időjárása

Csütörtök: Teljesen derült idő várható, a csapadék kizárt. 33 és 40 fok közé erősödik a forróság. Gyenge marad a keleties szél.

Péntek: Csak estefelé jelenhet meg pár kósza felhő az égen, egyébként marad a ragyogó napsütés. 35 és 40 fok közötti országos forróság jöhet.

Szombat: Általában napos idő lesz fátyol- és gomolyfelhőkkel. Az északnyugati és északi tájakon előfordulhat zápor, zivatar. Az északnyugati szél egyre több helyen megélénkül, és helyenként erősödhet. A nappali hőmérséklet 33 és 40 fok között alakul.

Vasárnap: Továbbra is sok napsütésre lehet számítani fátyol- és gomolyfelhőkkel. Elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északias szél több helyen élénk, helyenként erős lesz. A hőség továbbra is tart, a csúcsérték 29 és 38 fok között alakulhat.