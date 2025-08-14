augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

32°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

5 órája

Veszélyes hőhullám közeleg - fokozott óvatosság szükséges!

Címkék#időjárás#kánikula#beton#hőség

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk csütörtökön Békés vármegyében.

Beol.hu

Teljesen derült idő várható, a csapadék kizárt. 33 és 40 fok közé erősödik a forróság. Gyenge marad a keleties szél - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Thermometer,Shows,High,Temperature,In,Summer,Heat,And,Bottle,With
Folytatódik a hőség. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Hőségriasztás: Békésben pénteken és szombaton 38-39 fokot mérhetünk majd.

Figyelmeztetjük az időjárás-érzékeny embereket: a hőhullám új szakaszába lép, ami komoly humánmeteorológiai és orvosmeteorológiai veszélyeket hordoz. A hajnali felfrissülés elmarad, a nappali hőség 40 °C körül alakul, napon akár 50 fokos hőérzet is lehet. Ez súlyosan terheli a szervezetet, különösen a szív- és érrendszeri betegeket. Fontos a pihenés, árnyékos, hűvös hely keresése, a fizikai megterhelés kerülése. Panaszok esetén azonnal kérjünk orvosi segítséget. Egészségünk védelme most legyen az első!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu