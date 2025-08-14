Veszélyes hőhullám közeleg - fokozott óvatosság szükséges!

Teljesen derült idő várható, a csapadék kizárt. 33 és 40 fok közé erősödik a forróság. Gyenge marad a keleties szél - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Folytatódik a hőség. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Hőségriasztás: Békésben pénteken és szombaton 38-39 fokot mérhetünk majd.

Figyelmeztetjük az időjárás-érzékeny embereket: a hőhullám új szakaszába lép, ami komoly humánmeteorológiai és orvosmeteorológiai veszélyeket hordoz. A hajnali felfrissülés elmarad, a nappali hőség 40 °C körül alakul, napon akár 50 fokos hőérzet is lehet. Ez súlyosan terheli a szervezetet, különösen a szív- és érrendszeri betegeket. Fontos a pihenés, árnyékos, hűvös hely keresése, a fizikai megterhelés kerülése. Panaszok esetén azonnal kérjünk orvosi segítséget. Egészségünk védelme most legyen az első!