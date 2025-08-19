augusztus 19., kedd

1 órája

A meteorológusok most nem izzadnak: egyértelmű az előrejelzés augusztus 20-ra Békésben

Címkék#időjárás#Békés vármegye#HungaroMet#előrejelzés#augusztus 20.

Viszonylag könnyű dolga van most a meteorológusoknak. Nemzeti ünnepünk időjárása egyértelműnek látszik, megérkeztek az előrejelzések augusztus 20-ra.

Gál Csaba

– Az északnyugat felől közeledő hidegfront előterében nemzeti ünnepünkön napközben még száraz légtömeg alakítja időjárásunkat, majd estétől egy ún. meleg nedves szállítószalag hatására az ország északnyugati felén már labilizálódik a légkör. Mit jelent ez magyarul? Augusztus 20-án egészen estig napos, gomolyfelhős, csapadékmentes időre számíthatunk élénk déli, délnyugati széllel. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul – olvasható a HunagroMet közösségi oldalán.

Időjárás: a HungaroMet előrejelzése egyértelmű augusztus 20-ra.
Augusztus 20-a időjárása nem tartogat nagy zivatarokat Békésben. Forrás: HungaroMet

Időjárás: a HungaroMet előrejelzése szép időt ígér Békésben

Mint írják, a nap második felében azonban nyugat felől már vastagabb felhőzet érkezik fölénk, és kora estétől az ország északnyugati felén már növekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye, de éjfélig még összességében kevés helyen fordulhatnak elő azokban a megyékben is, ahol figyelmeztetés van érvényben zivatarra. Az esetleges zivatarokat lokálisan intenzív csapadék és szélerősödés (~40-60 km/h) is kísérheti.

Az biztos, hogy Békésben szép időnk lesz, nem lesz kánikula, és nem lesz vihar sem.

 

