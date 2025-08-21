augusztus 21., csütörtök

Csütörtöktől változások keződnek Békésben

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk csütörtökön Békés vármegyében.

Csütörtöktől változások keződnek Békésben

Csütörtökön megkezdődik a lehűlés

Forrás: shutterstock

Gyakran lesz erősen felhős ég, de délelőtt még akár többórás napsütés is lehet. Eleinte inkább északon, északnyugaton alakulnak ki záporok, majd délutántól DNy felől egyre többfelé várható zivatar, zápor, estétől eső is. Az ÉNy-i szél megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lesznek. Pénteken már erősen gomolyfelhős időre van kilátás. Újabb zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. 20-25 fok közé esik vissza a hőmérséklet. - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Békéscsabán 18 és 36 fok között alakul a hőmérséklet.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. 

 

