1 órája

Hétfőn egy kicsit fellélegezhetünk

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk hétfőn Békés vármegyében.

Beol.hu
Hétfőn egy kicsit fellélegezhetünk

Hidegfronttal érkezik a lehűlés

Fotó: Shutterstock

Napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, csapadék nélkül. Gyenge marad az északkeleti szél. 

Békéscsabán 19 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

