Időjárás
2 órája
Hétfőn egy kicsit fellélegezhetünk
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk hétfőn Békés vármegyében.
Hidegfronttal érkezik a lehűlés
Fotó: Shutterstock
Napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, csapadék nélkül. Gyenge marad az északkeleti szél.
Békéscsabán 19 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
