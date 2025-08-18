Hétfőn egy kicsit fellélegezhetünk

Napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, csapadék nélkül. Gyenge marad az északkeleti szél.

Békéscsabán 19 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.