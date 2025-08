Záporokkal jöhet a meleg idő Békésben

Gomolyfelhős, napos idő lesz. Elszórtan záporok és zivatarok fordulhatnak elő. A hőmérséklet 27 és 32 fok között változhat - olvasható a koponyeg.hu oldalon. Az időjárás Békés térségében továbbra is napos és meleg marad.

Időjárás Békés: tombol a jó idő Békésben. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Időjárás Békéscsabán: változóan alakul az időjárás hétvégén

A hétvégén hullámzó front alakítja az időjárást a Kárpát-medencében. Ennek hatására az időjárás csapadékgócokat is hozhat magával.

Szombaton tetőzik a kánikula, a hőmérséklet több helyen megközelítheti a 35 fokot, ami komoly megterhelést jelenthet a szervezet számára. Az időjárásra érzékenyeknek érdemes különösen odafigyelniük, mivel a hosszan tartó hőség könnyen hőgörcsöket, kimerültséget vagy egyéb panaszokat okozhat. A figyelmeztetés a strandolókat is érinti: a tartós, erős napsugárzás komoly hőterhelést jelenthet, ha nem gondoskodunk megfelelő folyadékpótlásról és árnyékról.

A meleg időjárás folytatódása különösen megviselheti a fejfájásra hajlamosakat, illetve a keringési problémákkal élőket. A nagy hőség miatt fokozódhat a rosszullétek, a szív- és érrendszeri események – például a sztrók vagy infarktus – kockázata is.

Emellett egy északnyugat felől közeledő frontrendszer is befolyásolja a közérzetet: a légköri labilitás miatt fokozódhatnak a vérnyomás-ingadozások, gyakoribbá válhatnak a légzési nehézségek, a szédülés, valamint romolhat az alvás minősége is. A front átvonulását helyenként záporok, zivatarok és erős széllökések kísérhetik, ezek a jelenségek fokozatosan haladnak kelet felé, és intenzitásuk is nőhet a nap folyamán.