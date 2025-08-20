Ezt sokan szeretni fogják

augusztus 20., szerda

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk szerdán Békés vármegyében.

Igazi strandidőnk lesz Békésben

Forrás: Shutterstock

A ragyogó napsütés után délután megnövekszik a felhőzet, de zivatar, zápor csak estefelé a nyugati tájakon alakulhat ki. Országos hőség lesz - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Békéscsabán 18 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

