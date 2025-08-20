Időjárás
1 órája
Ezt sokan szeretni fogják
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk szerdán Békés vármegyében.
Igazi strandidőnk lesz Békésben
Forrás: Shutterstock
A ragyogó napsütés után délután megnövekszik a felhőzet, de zivatar, zápor csak estefelé a nyugati tájakon alakulhat ki. Országos hőség lesz - olvasható a koponyeg.hu oldalon.
Békéscsabán 18 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
Ezt ne hagyja ki!Tippek
2025.08.18. 19:22
A Nébih eloszlatta a tévhiteket: így tartósítsuk biztonságosan a paradicsomot
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre