Ezt sokan szeretni fogják

A ragyogó napsütés után délután megnövekszik a felhőzet, de zivatar, zápor csak estefelé a nyugati tájakon alakulhat ki. Országos hőség lesz - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Békéscsabán 18 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.