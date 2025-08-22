Milyen idő lesz holnap? A válasz: nálunk ideális

Milyen idő lesz holnap? Ha az egész országot nézzük, akkor a hétvége első napján, szombaton délelőtt még naposabb időre számíthatunk, majd a képződő gomolyfelhők felhősebb periódusokat okozhatnak – a legkevesebb napsütés délnyugaton valószínű. Csapadékra általában nem kell készülni. Estére fokozatosan csökken a felhőzet. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Itt a válasz a kérdésre, milyen idő lesz holnap? Fotó: Fotó: shutterstock.com

Milyen idő lesz holnap? Nos, a Viharsarokban kiváló

Ha szűkebb térségünket, Békés vármegyét nézzük, akkor megállapíthatjuk, hogy szép, tiszta, napos időnk lesz, kisebb, átmeneti felhőzettel, csapadék nélkül. A hőmérséklet csúcsértéke délután 24 fok lesz, késő este pedig 15 fokot mutatnak majd a hőmérők. Vasárnapra sem változik a helyzet, ugyanúgy napsütéses időnk lesz, ekkor 22 fok lesz a maximum. A felmelegedés hétfőtől kezdődik, kedden 28, szerdán 30, csütörtökön 32, pénteken pedig már 35 fok is lehet.

Biztos, hogy a július eleji nagy viharok, és az elmúlt hetek extrém magas hőmérsékleti rekordjai után most sokan érzik azt, hogy ezt az időjárást bizony állandósítani lehetne, és kibékülnének vele az év hátralévő részére. Élvezzük is ki, és – aki csak teheti – kiránduljon egyet.

A hosszabb távú előrejelzések szerint extrém magas hőmérséklet várható szeptemberben is.