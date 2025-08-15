Életveszélyes hőhullám érkezik, megdőlhet a melegrekord

Csak néhány gomolyfelhő zavarja a tikkasztó napsütést, csapadék nem várható. A hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul, erősödik a hőstressz - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

A tartós hőség extrém hőstresszt okozhat, különösen városi környezetben és fizikai munkavégzés során. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Hőstressz veszélye extrém hőség idején: így védd magad

Fokozódik a hőhullám, pénteken már 35 °C fölötti forróság várható, és a hőérzet akár 40 °C felett is lehet. A tartós, zavartalan napsütés és az emelkedő hőmérséklet komoly megterhelést jelent a szervezetnek, különösen a frontérzékenyeknek. A hőstressz napok óta fokozódik, ami a keringési rendszer túlterheléséhez vezethet, súlyos, akár életveszélyes állapotokat idézve elő. A meteogyógyászati tünetek erősödnek, a legkisebb panasz esetén is forduljunk orvoshoz. Az ilyen időjárási helyzetek komoly egészségügyi kockázatot jelentenek, ezért kiemelten fontos a megelőzés és az óvatosság.

A hőstressz (vagy hőterhelés) egy olyan állapot, amikor a szervezet túlzott hőhatásnak van kitéve, és nem képes azt megfelelően leadni, ami testi és szellemi működészavarokhoz vezethet. Ez különösen nagy melegben, magas páratartalom mellett, fizikai munka vagy mozgás során fordul elő, és komoly egészségügyi kockázatot jelenthet.

Hőstressz tünetei

Erős izzadás

Szédülés

Fejfájás

Kimerültség, gyengeség

Izomgörcsök

Hányinger, hányás

Gyors szívverés

Zavartság

Súlyosabb formái

Hőkimerülés – a szervezet folyadék- és sóháztartása felborul, de még visszafordítható állapot.

Hőguta – életveszélyes állapot, amikor a testhőmérséklet 40°C fölé emelkedik, és a hőszabályozás leáll.

Kiket fenyeget leginkább?

Mezőgazdasági, építőipari, gyári munkások

Idősek és kisgyermekek

Krónikus betegségben szenvedők (szívbetegség, cukorbetegség stb.)

Sportolók, szabadtéri munkát végzők

Állatok, kutyáknál is legyünk figyelemmel!

Megelőzés