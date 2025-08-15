2 órája
Életveszélyes hőhullám érkezik, megdőlhet a melegrekord
A következő napokban extrém hőség várható, az előrejelzések szerint új melegrekord dőlhet meg. A tartós forróság miatt jelentősen nő a hőstressz kialakulásának kockázata, különösen az idősekre, kisgyermekekre és szabadtéren dolgozókra nézve. Mutatjuk, hogyan védekezhetsz hatékonyan a hőstressz ellen!
Csak néhány gomolyfelhő zavarja a tikkasztó napsütést, csapadék nem várható. A hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul, erősödik a hőstressz - olvasható a koponyeg.hu oldalon.
Hőstressz veszélye extrém hőség idején: így védd magad
Fokozódik a hőhullám, pénteken már 35 °C fölötti forróság várható, és a hőérzet akár 40 °C felett is lehet. A tartós, zavartalan napsütés és az emelkedő hőmérséklet komoly megterhelést jelent a szervezetnek, különösen a frontérzékenyeknek. A hőstressz napok óta fokozódik, ami a keringési rendszer túlterheléséhez vezethet, súlyos, akár életveszélyes állapotokat idézve elő. A meteogyógyászati tünetek erősödnek, a legkisebb panasz esetén is forduljunk orvoshoz. Az ilyen időjárási helyzetek komoly egészségügyi kockázatot jelentenek, ezért kiemelten fontos a megelőzés és az óvatosság.
A hőstressz (vagy hőterhelés) egy olyan állapot, amikor a szervezet túlzott hőhatásnak van kitéve, és nem képes azt megfelelően leadni, ami testi és szellemi működészavarokhoz vezethet. Ez különösen nagy melegben, magas páratartalom mellett, fizikai munka vagy mozgás során fordul elő, és komoly egészségügyi kockázatot jelenthet.
Hőstressz tünetei
- Erős izzadás
- Szédülés
- Fejfájás
- Kimerültség, gyengeség
- Izomgörcsök
- Hányinger, hányás
- Gyors szívverés
- Zavartság
Súlyosabb formái
Hőkimerülés – a szervezet folyadék- és sóháztartása felborul, de még visszafordítható állapot.
Hőguta – életveszélyes állapot, amikor a testhőmérséklet 40°C fölé emelkedik, és a hőszabályozás leáll.
Kiket fenyeget leginkább?
- Mezőgazdasági, építőipari, gyári munkások
- Idősek és kisgyermekek
- Krónikus betegségben szenvedők (szívbetegség, cukorbetegség stb.)
- Sportolók, szabadtéri munkát végzők
- Állatok, kutyáknál is legyünk figyelemmel!
Megelőzés
- Igyál sok vizet – ne várd meg, amíg szomjas vagy!
- Kerüld a koffeint és az alkoholt – vízhajtó hatásúak.
- Viselj világos, laza ruhát
- Tarts rendszeres pihenőt hűvös helyen
- Dolgozz a legmelegebb órákon kívül, ha lehet
