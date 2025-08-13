Közeleg az újabb hőcsapás: megdőlhet a melegrekord

– Az Országos Tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. legfrissebb előrejelzése alapján augusztus 14-én (csütörtök) 00.00 órától augusztus 17-én (vasárnap) 24.00 óráig harmadfokú hőségriasztást rendel el az ország teljes területére. A fokozott hőterhelés miatt különösen fontos, hogy mindenki betartsa az egészségvédelmi és biztonsági ajánlásokat – olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében. Az augusztus 15-ére vonatkozó legfrissebb melegrekord 2024-ben Baján állt be, akkor 40,4 Celsius-fokot mértek, másnap pedig egy 78 éves rekord dőlt meg, akkor Kelebián mértek 40,7 fokot. Most egy újabb hőhullám érkezik, és megdőlhet a melegrekord is.

Hőségriasztás: Békésben pénteken és szombaton 38-39 fokot mérhetünk majd. Forrás: Shutterstock.com

A hőségriasztást nem véletlenül adták ki

Mint írják, a harmadfokú hőségriasztás a legmagasabb figyelmeztetési szint, ekkora hőség már mindenki számára jelentős egészségügyi kockázatot jelent, még jó általános állapot mellett is. A következő napokban a napi középhőmérséklet több helyen meghaladhatja a 27 Celsius-fokot, a legmelegebb órákban akár 35 Celsius-fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint Békés vármegyében pénteken és szombaton tetőzik a hőmérséklet, ekkor nálunk 38-39 fokot is mérhetünk majd.

Ahogy az a közleményben olvasható, a rendkívüli melegben a szervezet gyorsan kimerül, a folyadék- és ásványianyag-vesztés pedig hamar rosszulléthez vezethet. Az alkohol-, a koffein- és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A hétvégére és a nyári szabadtéri programokra – fesztiválokra, sporteseményekre, strandolásra – indulóknak érdemes tudatosan felkészülni a kánikulára. A legforróbb órákban kerüljék a tűző napot, keressenek árnyékot, vagy hűtött helyiséget.

Kiemelten fontos, hogy gyermekeket, időseket, betegeket vagy háziállatokat soha ne hagyjunk zárt járműben, még rövid időre sem. A járművek belső hőmérséklete percek alatt életveszélyes szintre emelkedhet. Ha bárki autóban hagyott embert vagy állatot lát, hívja a 112-es segélyhívószámot.

Nem is olyan régen, éppen augusztus 10-én nálunk dőlt meg a napi melegrekord, méghozzá egy Békés vármegyei településen. A friss adatok szerint ezen a napon 39.9 fokot mértek Körösladányban.