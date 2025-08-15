33 perce
Tikkasztó szombat vár ránk - 39 fok is lehet!
Szombaton érkezik a kánikula tetőpontja: akár 39 fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála. A hőség nemcsak kellemetlen, de komoly egészségügyi kockázatokat is rejt – különösen a legmelegebb órákban. Most különösen fontos az elővigyázatosság: kerüljük a tűző napot, igyunk sok vizet, és ne feledkezzünk meg a fényvédelemről sem!
A hétvége első napja igazi hőhullámot hoz: szombaton délutánra 33 és 39 fok közötti csúcshőmérsékleteket jósolnak a meteorológusok. Ez az idei nyár egyik legforróbb napja lehet, így nem árt felkészülni a forróság és hőség okozta kihívásokra.
A legmelegebb órákban, 11 és 15 óra között, kifejezetten veszélyes lehet a tűző napon tartózkodni. Ilyenkor nemcsak a hőguta és napszúrás kockázata nő, de az UV-sugárzás is extrém magas szintet érhet el.
Tippek a hőség elviselésére:
- Kerüljük a közvetlen napfényt: Különösen a déli órákban maradjunk hűvös, árnyékos helyen.
- Igyunk sok vizet: A szervezetnek ilyenkor különösen sok folyadékra van szüksége, már akkor is, ha nem érezzük magunkat szomjasnak.
- Használjunk naptejet: Legalább 30-as faktorszámú fényvédő krémet alkalmazzunk, különösen akkor, ha hosszabb időt töltünk a szabadban.
- Viseljünk világos, szellős ruhát és fejfedőt: Segít a testhőmérséklet szabályozásában és véd a napszúrás ellen.
- Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a krónikus betegségben szenvedők, illetve azok, akik fizikai munkát végeznek a szabadban. Számukra a fokozott elővigyázatosság életmentő lehet.
Mit tehetünk egymásért?
- Figyeljünk oda egymásra: ha valaki rosszul érzi magát a melegben, szédül, vagy zavartnak tűnik, azonnal keressünk árnyékot, biztosítsunk vizet, és szükség esetén hívjunk orvost!
- A következő napokban enyhülés még nem várható, így a kánikula elleni védekezés nem csak ajánlás – egyenesen szükségszerű.
