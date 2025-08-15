augusztus 15., péntek

2 órája

Tikkasztó szombat vár ránk - 39 fok is lehet!

Címkék#kánikula#csúcshőmérséklet#melegrekord#hőhullám#napfény#kockázat

Szombaton érkezik a kánikula tetőpontja: akár 39 fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála. A hőség nemcsak kellemetlen, de komoly egészségügyi kockázatokat is rejt – különösen a legmelegebb órákban. Most különösen fontos az elővigyázatosság: kerüljük a tűző napot, igyunk sok vizet, és ne feledkezzünk meg a fényvédelemről sem!

Beol.hu

A hétvége első napja igazi hőhullámot hoz: szombaton délutánra 33 és 39 fok közötti csúcshőmérsékleteket jósolnak a meteorológusok. Ez az idei nyár egyik legforróbb napja lehet, így nem árt felkészülni a forróság és hőség okozta kihívásokra.

Hőség tombol az egész országban
Rekordközeli hőség sújtja az országot – fontos az óvatosság. Fotó: Illusztráció

A legmelegebb órákban, 11 és 15 óra között, kifejezetten veszélyes lehet a tűző napon tartózkodni. Ilyenkor nemcsak a hőguta és napszúrás kockázata nő, de az UV-sugárzás is extrém magas szintet érhet el.

Tippek a hőség elviselésére:

  • Kerüljük a közvetlen napfényt: Különösen a déli órákban maradjunk hűvös, árnyékos helyen.
  • Igyunk sok vizet: A szervezetnek ilyenkor különösen sok folyadékra van szüksége, már akkor is, ha nem érezzük magunkat szomjasnak.
  • Használjunk naptejet: Legalább 30-as faktorszámú fényvédő krémet alkalmazzunk, különösen akkor, ha hosszabb időt töltünk a szabadban.
  • Viseljünk világos, szellős ruhát és fejfedőt: Segít a testhőmérséklet szabályozásában és véd a napszúrás ellen.
  • Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a krónikus betegségben szenvedők, illetve azok, akik fizikai munkát végeznek a szabadban. Számukra a fokozott elővigyázatosság életmentő lehet.
Jól látható a térképen az egész országban tombol a kánikula. Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Mit tehetünk egymásért?

  • Figyeljünk oda egymásra: ha valaki rosszul érzi magát a melegben, szédül, vagy zavartnak tűnik, azonnal keressünk árnyékot, biztosítsunk vizet, és szükség esetén hívjunk orvost!
  • A következő napokban enyhülés még nem várható, így a kánikula elleni védekezés nem csak ajánlás – egyenesen szükségszerű.

Életveszélyes hőhullám érkezik, megdőlhet a melegrekord

A következő napokban extrém hőség várható, az előrejelzések szerint új melegrekord dőlhet meg. A tartós forróság miatt jelentősen nő a hőstressz kialakulásának kockázata, különösen az idősekre, kisgyermekekre és szabadtéren dolgozókra nézve. Mutatjuk, hogyan védekezhetsz hatékonyan a hőstressz ellen!

 

