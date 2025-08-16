Tetőzött a hőség, de már itt az újabb riasztás: meglepő, ami vasárnap vár ránk

Szombaton harmadfokú hőségriasztás is érvényben volt, mivel a napi középhőmérséklet 29 °C felett alakult.

Vasárnap egy gyenge hidegfront hatására szórványos záporok, zivatarok alakulhatnak ki, és az északnyugati szél több helyen is megerősödhet. Zivatar miatt ekkor is elsőfokú riasztás van érvényben. A hőség ugyanakkor enyhül, a nappali hőmérsékletek 29–36 °C között alakulnak, de a napi középhőmérséklet így is 25 °C felett lehet - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

A szakemberek azt kérik, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a folyadékpótlásra, kerülje a tűző napot, és vihar idején lehetőség szerint tartózkodjon fedett helyen.