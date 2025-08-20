augusztus 20., szerda

1 órája

Végre eljön, amire oly régóta várunk

Már hosszú ideje szenvedünk a hőségtől, de végre eljöhet, amire oly régóta várunk. Mutatjuk, mit hoz a holnapi időjárás.

Beol.hu

A holnapi időjárás végre meghozhatja a lehűlést.

Záporral érkezik a holnapi időjárás
Zivatarokkal érkezhet a holnapi időjárás Forrás: shutterstock

Zivatarokkal tarkított a holnapi időjárás – nagy hőmérsékleti különbségekkel

Csütörtökön nyugat, délnyugat felől tovább növekszik a felhőzet, így országszerte többnyire közepesen vagy erősen felhős időre kell számítani. A délkeleti tájakon ugyanakkor még naposabb maradhat az idő, ott csak késő délutántól várható felhősödés.

Az éjszaka első felében elszórtan az északnyugati országrészben, éjfél után pedig inkább az északkeleti megyékben fordulhat elő zápor, zivatar. A légmozgás általában gyenge marad, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is kialakulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul - olvasható a met.hu oldalon.

Napközben a reggeli csapadékzónák elvonulását hosszabb szárazabb időszak követi, majd délutántól ismét egyre több helyen kell záporokra, zivatarokra készülni. Előbb az ország északnyugati részén, majd délnyugatról északkelet felé haladva alakulhatnak ki viharok, amelyek estére már az Alföldet is elérhetik. A déli megyékben heves zivatarok sem kizártak, felhőszakadással, jégesővel és erős széllökésekkel.

A koponyeg.hu szerint a hőmérséklet szélsőséges különbségeket mutat majd: míg az Alpokalja térségében és Észak-Borsodban mindössze 23–24 fokot mérhetünk, addig a Dél-Alföldön akár 34–36 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.

 

