Használd ki a nyár utolsó heteit és irány a strand!

Kedden igazi nyári hangulat vár ránk. Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás.

Irány strand! A holnapi időjárás kedvezni fog a pancsolóknak

A holnapi időjárás kedvez a vizek szerelmeseinek

Kedden a gomolyfelhők nagy része eltűnik, a Dunántúlon néhol fátyolfelhők lehetnek az égen, de esőre nem kell számítani.

A met.hu szerint hajnalra mérséklődik az északias szél, az éjszakai hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. A hidegre érzékeny helyeken hűvösebb lehet, a vízpartoknál és a nagyvárosokban viszont kellemesebb, enyhébb reggelre ébredhetünk.

Nappal gyenge vagy mérsékelt szél mellett gomolyfelhős, napos és száraz idő várható. A hőmérséklet 26 és 32 fok között lesz, így ideális a strandra vagy bármilyen szabadtéri programra - olvasható a koponyeg.hu oldalon.