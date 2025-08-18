augusztus 18., hétfő

Használd ki a nyár utolsó heteit és irány a strand!

Kihasználnád a nyár utolsó heteit és programot keresel a családdal? Akkor mutatjuk, mire számíthatsz, ami a holnapi időjárást illeti.

Beol.hu

Kedden igazi nyári hangulat vár ránk. Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás.

Vége a kánikulának? Ilyen lesz a holnapi időjárás
Irány strand! A holnapi időjárás kedvezni fog a pancsolóknak
Forrás: shutterstock

A holnapi időjárás kedvez a vizek szerelmeseinek

Kedden a gomolyfelhők nagy része eltűnik, a Dunántúlon néhol fátyolfelhők lehetnek az égen, de esőre nem kell számítani.

A met.hu szerint hajnalra mérséklődik az északias szél, az éjszakai hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. A hidegre érzékeny helyeken hűvösebb lehet, a vízpartoknál és a nagyvárosokban viszont kellemesebb, enyhébb reggelre ébredhetünk.

Nappal gyenge vagy mérsékelt szél mellett gomolyfelhős, napos és száraz idő várható. A hőmérséklet 26 és 32 fok között lesz, így ideális a strandra vagy bármilyen szabadtéri programra - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

 

