1 órája
Használd ki a nyár utolsó heteit és irány a strand!
Kihasználnád a nyár utolsó heteit és programot keresel a családdal? Akkor mutatjuk, mire számíthatsz, ami a holnapi időjárást illeti.
Kedden igazi nyári hangulat vár ránk. Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás.
A holnapi időjárás kedvez a vizek szerelmeseinek
Kedden a gomolyfelhők nagy része eltűnik, a Dunántúlon néhol fátyolfelhők lehetnek az égen, de esőre nem kell számítani.
A met.hu szerint hajnalra mérséklődik az északias szél, az éjszakai hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. A hidegre érzékeny helyeken hűvösebb lehet, a vízpartoknál és a nagyvárosokban viszont kellemesebb, enyhébb reggelre ébredhetünk.
Nappal gyenge vagy mérsékelt szél mellett gomolyfelhős, napos és száraz idő várható. A hőmérséklet 26 és 32 fok között lesz, így ideális a strandra vagy bármilyen szabadtéri programra - olvasható a koponyeg.hu oldalon.