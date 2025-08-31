augusztus 31., vasárnap

Hidegörvény alakítja időjárásunkat: heves zivatarok, kiadós eső érkezhet – videóval

A zivatarokat viharos szél és felhőszakadás is kísérte többfelé. A nyugat felől érkező hullámzó hidegfront és a déli ágán kialakult hidegörvény jelentős csapadékot hozott, főként az Észak-Dunántúlra.

Beol.hu

Az elmúlt 24 órában markáns időjárás-változás érte el hazánkat: egy hullámzó hidegfront csapadékrendszere és egy hozzá kapcsolódó hidegörvény hozott záporokat, zivatarokat, sőt néhol felhőszakadást is. A legtöbb eső a Dunántúlon esett, de máshol is számottevő csapadék hullott.

Hidegörvény hozott zivatarokat és kiadós csapadékot
Zivatarfelhők tornyosulnak a Dunántúlon – a hidegörvény helyenként felhőszakadást és viharos szelet is hozott. Fotó: Shutterstock

Heves esőzések és zivatarok: hidegörvény alakítja hazánk időjárását

Az időjárás fordul: búcsú a nyártól viharos hangulatban

Heves zivatarokra figyelmeztetnek a keleti országrészben.

Zivataros időjárás borzolhatja a kedélyeket vasárnap

Több térségben is megjelenhetnek lokális jelenségek, amelyek miatt érdemes fokozottan figyelni az előrejelzéseket. Bár nem mindenhol lesz zord az idő, bizonyos területeken komolyabb fordulatokra is fel kell készülni.

Ma a déli óráktól késő estig jellemzően az ország északkeleti felén, harmadán alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, amelyekhez főként intenzív csapadék (10-25 mm) vagy felhőszakadás (30-50, lokálisan > 50 mm) társulhat. Emellett szélerősödés (45-65 km/h), esetleg kisméretű jég (< 1-2 cm) is kísérheti a zivatargócokat – írja a  Met.hu.

Az előrejelzések alapján zivatarokra lehet számítani Békésben. met.hu

 

 

 

 

