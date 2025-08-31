2 órája
Hidegörvény alakítja időjárásunkat: heves zivatarok, kiadós eső érkezhet – videóval
A zivatarokat viharos szél és felhőszakadás is kísérte többfelé. A nyugat felől érkező hullámzó hidegfront és a déli ágán kialakult hidegörvény jelentős csapadékot hozott, főként az Észak-Dunántúlra.
Az elmúlt 24 órában markáns időjárás-változás érte el hazánkat: egy hullámzó hidegfront csapadékrendszere és egy hozzá kapcsolódó hidegörvény hozott záporokat, zivatarokat, sőt néhol felhőszakadást is. A legtöbb eső a Dunántúlon esett, de máshol is számottevő csapadék hullott.
Heves esőzések és zivatarok: hidegörvény alakítja hazánk időjárását
Az időjárás fordul: búcsú a nyártól viharos hangulatban
Heves zivatarokra figyelmeztetnek a keleti országrészben.
Zivataros időjárás borzolhatja a kedélyeket vasárnap
Több térségben is megjelenhetnek lokális jelenségek, amelyek miatt érdemes fokozottan figyelni az előrejelzéseket. Bár nem mindenhol lesz zord az idő, bizonyos területeken komolyabb fordulatokra is fel kell készülni.
Ma a déli óráktól késő estig jellemzően az ország északkeleti felén, harmadán alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, amelyekhez főként intenzív csapadék (10-25 mm) vagy felhőszakadás (30-50, lokálisan > 50 mm) társulhat. Emellett szélerősödés (45-65 km/h), esetleg kisméretű jég (< 1-2 cm) is kísérheti a zivatargócokat – írja a Met.hu.
