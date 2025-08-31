Hidegörvény alakítja időjárásunkat: heves zivatarok, kiadós eső érkezhet – videóval

Az elmúlt 24 órában markáns időjárás-változás érte el hazánkat: egy hullámzó hidegfront csapadékrendszere és egy hozzá kapcsolódó hidegörvény hozott záporokat, zivatarokat, sőt néhol felhőszakadást is. A legtöbb eső a Dunántúlon esett, de máshol is számottevő csapadék hullott.

Zivatarfelhők tornyosulnak a Dunántúlon – a hidegörvény helyenként felhőszakadást és viharos szelet is hozott. Fotó: Shutterstock

Több térségben is megjelenhetnek lokális jelenségek, amelyek miatt érdemes fokozottan figyelni az előrejelzéseket. Bár nem mindenhol lesz zord az idő, bizonyos területeken komolyabb fordulatokra is fel kell készülni.

Ma a déli óráktól késő estig jellemzően az ország északkeleti felén, harmadán alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, amelyekhez főként intenzív csapadék (10-25 mm) vagy felhőszakadás (30-50, lokálisan > 50 mm) társulhat. Emellett szélerősödés (45-65 km/h), esetleg kisméretű jég (< 1-2 cm) is kísérheti a zivatargócokat – írja a Met.hu.