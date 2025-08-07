Tombol a nyár Békésben: ez vár ránk a hétvégén

Fázni nem fogunk, már ami a hétvégi időjárást illeti. Mutatjuk, mire számíthatunk Békés vármegyében.

A hétvégi időjárást inkább kihagynánk. Forrás: Shutterstock

Akár 40 fok is lehet: így alakul a hétvégi időjárás

Elsőfokú riasztást adtak ki szombatra és vasárnapra a magas középhőmérséklet miatt.

Szombaton túlnyomóan derült, napos időre van kilátás, az ég többnyire felhőtlen marad, legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik időnként a napsütést. A déli szél megélénkül, főként az északnyugati országrészben. A hajnali órákban 10–17, délután pedig 30–38 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk, országszerte hőség várható – írja a koponyeg.hu.

Vasárnap is marad a változatlanul napos, száraz, igazi nyaralóidő, a hőség tovább fokozódik. A csúcshőmérséklet 31 és 38 fok között alakul, délen és délkeleten lehet a legmelegebb. Az égen alig lesz felhő, csak kevés gomolyfelhő zavarhatja a napsütést. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, így tovább fokozódhat a hőségérzet.