Ne parkoljon fa alá, égiháborúra figyelmeztetnek!

Zivatarveszélyre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. Az előrejelzések szerint zivatar kialakulására kell számítani a térségben.

Zivatarveszély: a mai nap folyamán olyan időjárási fordulat jöhet, amely komoly hatással lehet a megszokott menetrendre. Fotó: Illusztráció

Zivatarveszély Békés megyében: villámlás, szél és jégeső is jöhet

Igen változatos meteogyógyászati terhelő hatásokkal vonul át nyugati irányból a hidegfront. Záporokra, zivatarokra főleg a déli és északkeleti területeken, majd késő délutántól nyugaton is számíthatunk, de jelentős terhelő tényező lesz az erős szél is. A front mögötti felhős régiókban 20 fok közelében marad a hőmérséklet, míg keleten 30 fokos kánikula is várható. Ennek megfelelően változékony lesz a humánmeteorológia-orvosmeteorológia helyzet. A hideg betörésnek köszönhetően a meteorológiai előrejelzések szerint ma zivatarok alakulhatnak ki a térségben, amelyek legfőbb veszélyforrása a villámlás, de erős széllökésekre és jégesőre is számítani lehet.

Emellett előfordulhat:

Szélerősödés, amely faágakat törhet le, megbillentheti az utakon közlekedő járműveket,

Jégeső, ami károkat okozhat a termésben, járművekben és épületekben.

Forrás: www.met.hu/idojaras/veszelyjelzes

Kérjük, figyeljék a friss meteorológiai információkat, és lehetőség szerint keressenek biztonságos helyet a vihar idejére.

Maradjunk óvatosak és vigyázzunk egymásra!