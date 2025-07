Riadót fújtak: özönvíz jöhet villámlással, jégesővel

Zivatarveszélyre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. Az előrejelzések szerint zivatar kialakulására kell számítani a térségben, mely során jégeső is előfordulhat.

Jégeső: a mai nap folyamán olyan időjárási fordulat jöhet, amely komoly hatással lehet a megszokott menetrendre. Fotó: Illuszráció

Jégeső Békés megyében: villámlás, szél és zivatar is jöhet

Változékony időjárás után durva hőhullám érkezik - figyelmeztetnek a szakemberek. Pénteken még sokfelé erősen felhős lesz az ég, különösen a keleti, északkeleti tájakon, ahol lassabban oszlik a felhőzet. Napközben azonban gomolyfelhők képződnek, és ezekből elszórtan záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Estére fokozatosan csökken a felhőzet és a csapadék esélye is.

Az északnyugati, nyugati szél sokfelé élénk marad, zivatarok környezetében erős, viharos széllökésekre is számítani kell.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23 és 28 °C között alakul, de a felhősebb északkeleti térségekben ennél pár fokkal hűvösebb lehet.

Figyelem, közeleg a hőhullám első hulláma!

A pénteki nap második felétől már érezhető lesz a következő, kifejezetten intenzív hőhullám hatása. Bár a hőmérséklet még viszonylag kellemes, 25 °C körül marad, a légkör már labilis: záporokkal, zivatarokkal, élénk, viharos széllökésekkel is számolni kell.

Ez a változékony időjárás – különösen a magassági melegedés – már melegfronti jellegű tüneteket idézhet elő a frontérzékenyeknél. Gyakoribb lehet a fejfájás, migrén, felerősödhetnek a gyulladásos és ízületi panaszok, sőt a friss műtéten átesettek állapota is romolhat.

Bár a talajközeli hőmérséklet még viszonylag kellemes, ez az utolsó nap, amikor fellélegezhetünk: hétfőre akár 40 fok közeli forróság is jöhet!

Ne tévesszen meg senkit a mérsékeltebb pénteki idő – az UV-sugárzás továbbra is erős, így nő a napszúrás kockázata is. Ezek a veszélyek nem csak a kánikulában, hanem már előtte is komoly gondot okozhatnak.

A pénteken jelentkező panaszok intő jelek lehetnek: az időjárás-érzékenységre hajlamosak készüljenek fel a közelgő extrém terhelésre!

Forrás: www.met.hu/idojaras/veszelyjelzes

Kérjük, figyeljék a friss meteorológiai információkat, és lehetőség szerint keressenek biztonságos helyet a vihar idejére.

Maradjunk óvatosak és vigyázzunk egymásra!