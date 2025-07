Terveid vannak a szabadban? Lehet, hogy újra kell gondolnod…

Az erősen felhős égből sokfelé várható eső, zápor, zivatar.

Zivatarokra, záporokra lehet számítani. Fotó: Illusztráció:Shutterstock

Felhőszakadások és jégesők is lehetnek. Megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik az ÉNy-i szél. 25-26 fok köré esik vissza a hőmérséklet - írja a koponyeg.hu.

Békéscsabán esős 22 fokkal indul a reggel, délután 26 fokot mérhetünk maximum. Tegnap még melegrekordot döntöttek a vármegye települései, ma már ajánlatos esernyővel neki vágni a napnak.

Korábban már megírtuk, hogy a pokoli kánikulát felváltja a hidegfront és vasárnap már egy légörvény lesz felettünk sok csapadékkal.

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint a rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.